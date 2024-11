A Lamezia rielezione del direttivo. Riconfermato il presidente Antonio Gatto

Anche quest’anno il Milan Club “Andrea Pazzagli” di Lamezia Terme sarà attivo nella nostra città. Durante la riunione tenutasi qualche giorno fa, presso la sede legale del Club, all’unanimità viene riconfermato, dati gli ottimi risultati, l’organigramma dirigenziale anche per la stagione sportiva 2016/2017 che vede nella veste di presidente del Club Antonio Gatto, vicepresidente Riccardo Trapuzzano e segretario Carmela Prochilo.

Viene inoltre conferita a Carlo Luigi Isabella la carica di presidente onorario. Sono membri del consiglio direttivo i soci Giovanni Carnovale, Giuditta Perrone, Giulia Martina Gatto, Umberto De Fazio, Giacinto Gulfo, Roberto Saragusa, Manuela Rocca, Gianfranco Gatto e Giuseppe Barba Castagnaro.

I soci hanno proceduto anche all’elezione di tutti gli altri organi interni previsti dallo statuto.

Contestualmente è stato inaugurato il tesseramento per la nuova stagione agonistica le cui quote di adesione, confermate dal consiglio direttivo, prevedono il versamento di 15 euro per i soci over 30 mentre di 10 euro per i soci under 30.

Il rieletto presidente Antonio Gatto, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia rinnovata, si assume nuovamente l’onere e l’onore di guidare con orgoglio e passione il club e di coordinare nel migliore dei modi il gruppo dei soci per quello che riguarda ogni tipo di attività legata al Milan Club “Andrea Pazzagli” di Lamezia Terme.

L’auspicio è che il successo riscosso lo scorso anno, quando è stata raggiunta la cifra di 100 soci, possa ripetersi ed aumentare grazie alle attività socio-sportive ed all’ambiente positivo ed amicale che tradizionalmente contraddistingue il sodalizio.

«Il nostro club – evidenziano tramite nota - conta tesserati di ogni estrazione sociale, a prova del fatto che per noi il Club non è un semplice “covo” di tifosi ma assolve anche una funzione sociale. Dunque possiamo trovare impiegati, operai, liberi professionisti, diversi politici nazionali e locali ed anche uno storico rossonero come Attilio Maldera al quale abbiamo conferito la tessera onoraria. L’invito, dunque, è rivolto a tutti i tifosi o simpatizzanti milanisti, lametini o dell’hinterland, che vogliono condividere con noi gioie e dolori ma soprattutto l’amore per i colori rossoneri. Una nuova stagione sta per iniziare e l’impegno è quello di diffondere sempre di più il sentimento per il Milan nella nostra città che tra l’altro vede una sempre più numerosa compagine di supporters rossoneri».