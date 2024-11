Paulo Fonseca «sarà il nuovo allenatore del Milan. Lo abbiamo studiato bene, lo abbiamo scelto per portare la sua identità a quei giocatori che abbiamo con un gioco dominante ed offensivo. Per portare qualcosa di diverso da Pioli, che ringrazio per quello che ha fatto nel Milan, chi vince fa la storia e per questo voglio ringraziarlo».

Ad annunciarlo il senior advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, nel corso di una conferenza stampa al Centro Sportivo del Milan per presentare la prossima stagione rossonera. Parte dall'annuncio del tecnico portoghese il nuovo corso rossonero che ora attende i primi colpi di mercato.