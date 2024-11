Il “Grande Viaggio” della torcia prenderà il via il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia. La staffetta si snoderà lungo 12mila chilometri e coinvolgerà 110 province italiane

Anche la Calabria sarà interessata dal percorso che condurrà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 a percorrere l'Italia. Ad annunciarlo, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi italiani nel corso dell’evento di presentazione degli itinerari del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica.

La staffetta della torcia olimpica, che si snoderà lungo 12mila chilometri e coinvolgerà tutte le 110 province italiane, toccherà anche le città di Reggio Calabria e Catanzaro e dovrebbe quindi attraversare anche la provincia di Cosenza.

Il “Grande Viaggio” della Fiamma, che prenderà il via il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia, avrà come obiettivo di accendere l’entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 febbraio. La staffetta durerà 63 giorni e toccherà 60 tappe, coinvolgendo circa 10mila tedofori in un viaggio che ha l’obiettivo di celebrare l'unità nazionale, passando da ogni angolo dell'Italia.

Per la Calabria, le tappe sono previste il 19 e 20 dicembre 2025, quando la Fiamma arriverà prima a Reggio Calabria e poi a Catanzaro. Ogni giorno della staffetta si concluderà con l'accensione del braciere, un momento simbolico di celebrazione che suggella il passaggio della torcia in ogni città, unendo simbolicamente tutte le persone che partecipano. Nel suo viaggio verso Milano, la torcia olimpica si sposterà attraversando la provincia di Cosenza, prima di fare tappa a Salerno, il 21 dicembre 2025.

La staffetta culminerà a Milano, dove la fiamma entrerà nell’iconico stadio San Siro durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio 2026.