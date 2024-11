Sono ancora visibilmente emozionati e carichi, ma allo stesso tempo sono gli stessi ragazzi semplici e solari che erano partiti. Anche se ora sono dei campioni olimpici. Avevamo lasciato Miriam Molinaro e Cristian Macrì a Lamezia poco prima della loro partenza per Abu Dhabi, quando ancora stentavano a credere di essersi qualificati ai mondiali degli Special Olympics. Era quella per loro già una vittoria ma hanno continuato ad allenarsi duramente e alla fine hanno conquistato il podio.

Due le medaglie di bronzo portate a casa da Cristian una nel badminton singolo e un’altra nel doppio maschile, un argento per Miriam nella ginnastica ritmica. La loro è una bellissima storia da tutti i punti di vista. E’ la storia di un’associazione di genitori di ragazzi con disabilità che fanno squadra e che in pochi anni arrivano ad essere una realtà consolidata e presente ai mondiali. Ma è anche la storia di chi con lo sport ha superato i suoi limiti e ha trovato il suo riscatto. E Miriam e Cristian non sono solo compagni di sport ed entrambi campioni olimpici ma condividono ormai da tempo anche l’amore. Un colpo di fulmine il loro, ci racconta Cristian, un amore romantico aggiunge Miriam.