I direttori italiani del movimento Special Olympics si sono incontrati dal 13 al 15 settembre per un intenso week end a Cesenatico in occasione dei Beach Games. Un meeting annuale ricco come sempre di approfondimenti e plenarie, ma anche giochi durante i quali atleti speciali con disabilità intellettiva e non, al fianco di normodotati, tecnici, familiari e quadri nazionali si sono dati appuntamento sulle spiagge di Cesenatico per gareggiare, giocare, ridere fraternamente, consapevoli dell’importanza del valore dello sport come forte momento inclusivo e sociale.

Circa 150 gli atleti e i partner Special Olympics, rispettivamente con e senza disabilità intellettive, in formazioni miste nelle discipline beach bocce, beach soccer, beach volley e open water. Un evento fortemente voluto dalla casa madre Special Olympics di Washington che ha scelto l’Italia per l’evento apripista, una sorta di progetto pilota che nei prossimi anni potrà essere replicato anche negli altri paesi.



Domenico La Chimea ha ricevuto con la prestigiosa nomina di vice Direttore Regionale, incarico conferito da Alessandro Palazzotti, vice presidente nazionale nonché fondatore del Movimento e dal Direttore Regionale Calabria Luisa Elitro. Miriam Molinaro è stata, invece, scelta come testimonial della nazionale italiana per Special Olympics e ha dichiarato: «Mi ha regalato un sogno, quello di partecipare ai Giochi Mondiali di Abu Dhabi e per me la disabilità non è un limite ma una ricchezza».

Soddisfatto anche La Chimea: «Credo fermamente che sia un riconoscimento di tutti noi del nostro movimento per quello che facciamo insieme e per le persone che siamo, quindi ennesima vittoria di tutti Noi Asd Lucky Friends ed apd Tycke Sport, le Mamas Lucky e tutte le associazioni, scuole, sostenitori ed istituzioni del nostro territorio, non uno ma tutta la squadra senza escludere nessuno grazie ancora».

LEGGI ANCHE:

Dai mondiali alla maturità, diploma per la campionessa Miriam Molinaro

Miriam e Cristian battono la disabilità vincendo medaglie olimpiche e amandosi

Mondiali Special Olympics, Miriam e Cristian insieme nella vita e sul podio

La forza di Miriam: «La disabilità non è un limite ma una ricchezza»

Da Lamezia ai mondiali di Abu Dhabi, la forza di Miriam oltre la disabilità