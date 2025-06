Una squadra che avrebbe meritato la vittoria diretta del campionato di Serie C regionale alla fine ha trovato “giustizia” nei playoff nazionali. La Duelle Cetraro ha conquistato la Serie B uscendo così trionfatrice dopo il doppio confronto contro la Grimal Barletta. È bastato difendere il vantaggio di tre gol maturato il 7 giugno per riuscire a conquistare il salto di categoria.

I pugliesi pur giocando al massimo delle loro forze tecniche e mentali sono riusciti a vincere per 5-4, un risultato inutile ai guardando al computo dei gol dopo l’8-5 subito al Pala Giordanelli.

La festa del Cetraro è partita dal palazzetto pugliese ed è proseguita col ritorno in Calabria, i tifosi hanno assistito in massa alla gara e hanno così liberato l’urlo di gioia tenuto fin troppo in caldo, considerando come questa stagione sia stata lunghissima. Il Cetraro ha sì evitato i playoff regionali, ma ha dovuto osservare ben 45 giorni di pausa prima di tornare in campo: il parquet ha sancito la supremazia del gruppo tirrenico, composto da giovani interessanti e soprattutto da calcettisti esperti e pronti ad affrontare anche la prossima stagione in Serie B.

Il numero di squadre nell’ultimo livello interregionale resta immutato per quanto concerne la Calabria. La Blingink Soverato è stata promossa in A2, il Casali del Manco è retrocesso in C1, nella prossima stagione Duelle Cetraro e Nausicaa saranno impegnate nel girone che impegnerà i team calabresi contro quelli lucani e pugliesi. Nel girone più a sud, oltre al Polistena, ci sarà con ogni probabilità anche la Gallinese, che affronterà un campionato a prevalenza sicula dopo aver vinto proprio il girone calabro di C1.