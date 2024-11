Sono 3mila i posti messi a disposizione per i tifosi delle Aquile per l'anticipo del 33esimo turno del campionato cadetto. I botteghini online e non hanno aperto questa mattina alle 10

Per il Catanzaro le speranze di una promozione diretta in Serie A, dopo la sconfitta interna contro il Como, si sono un po’ affievolite. Nulla è ancora scritto certo, però raggiungere il secondo posto sembra un’impresa quasi impossibile. Discorso diverso per quanto riguarda il piazzamento in classifica in vista dei playoff che, a sei giornate dalla fine del campionato di Serie B, sono praticamente cosa acquisita. Comunque tutto ciò non ha fatto spegnere l’entusiasmo e la passione dei tifosi giallorossi che nel prossimo turno accompagneranno i propri beniamini allo stadio Alberto Braglia di Modena.

La gara contro i Canarini, valida per l’anticipo del 33esimo turno, è in programma venerdì 12 aprile alle 20.30. La prevendita dei biglietti per il match, anche per quanto riguarda il settore ospiti, è partita questa mattina (8 aprile) alle 10. In meno di 24 ore sono più di 1000 i tagliandi staccati sui 3mila messi a disposizione dalla società emiliana per i supporters delle Aquile. Una consuetudine ormai per i tifosi della compagine calabrese che da inizio anno stanno colorando di giallorosso gli stadi per tutto lo Stivale.