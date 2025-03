Il 31esimo turno di Serie B ha visto i giallorossi perdere una partita comunque abbastanza equilibrata dove però i padroni di casa riescono a fare in più quel tanto che basta per mettere in cassaforte i 3 punti. La compagine calabrese resta stabile al quinto posto in classifica con 46 punti

Sicuramente una sconfitta che non pesa tanto per il Catanzaro a Modena nel 31nesimo turno di Serie B. Le Aquile perdono 2 a 1 al Braglia in una partita, comunque, abbastanza equilibrata dove però i padroni di casa riescono a fare in più quel tanto che basta per mettere in cassaforte i 3 punti. Nel primo tempo i canarini vanno in vantaggio con Magnino, poi nella ripresa Iemmello segna il suo 15esimo gol stagionale e riporta il risultata in equilibrio. Ma pochi minuti dopo Gliozzi segna la rete che vale il match. Le Aquile comunque restano stabili al quinto posto in classifica con 46 punti.

Primo tempo

Nel primo quarto d’ora le squadre si studiano e le azioni pericolose latitano. Ma proprio allo scoccare del minuto 15, i padroni di casa attaccano con Caso sulla sinistra, il giocatore dei canarini si libera di un uomo e mette in mezzo rasoterra una palla insidiosa che Palumbo sfiora solamente e dopo una deviazione di Quagliata finisce in calcio d'angolo.

Al 27’ il Catanzaro segna con Buso che viene servito in maniera magistrale da Iemmello, ma il capitano giallorosso sul primo passaggio era in netta posizione di fuorigioco e l’arbitro, giustamente, annulla.

Ma cinque minuti dopo Iemmello perde palla, Palumbo prova a servire Di Pardo sulla destra però Scognamillo intercetta, la sfera resta nei pressi del limite dell’area di rigore giallorossa dove arriva Magnino che colpisce in diagonale rasoterra e Pigliacelli non può nulla. Al 33’ Modena 1, Catanzaro 0.

Nella parte finale della prima frazione di gioco il Catanzaro prova a rispondere, ma la difesa della squadra emiliana non permette ai giallorossi di sfondare e dopo due minuti di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

La ripresa sa inizia con un Catanzaro più aggressivo, Caserta sostituisce Quagliata con Compagnon che porta più spinta sulla fascia destra. Mentre il Modena sostituisce Mendes con Gliozzi che al sesto minuto di gioco vien lanciato in area da Palumbo con un tocco delicato, fa due passi però viene recuperato da Brighenti che interviene senza fare fallo e l’arbitro ammonisce l’attaccante per simulazione.

Il Catanzaro ha una marcia in più. Al 53’ Scognamillo calcia alto da buona posizione su una respinta di Gagno. Poi al 62’ le Aquile vanno in gol. A seguito di un’azione prolungata, dopo una serie di batti e ribatti, la palla arriva a Iemmello che controlla e calcia gonfiando la rete, ma l’assistente alza la bandierina. L’arbitro viene richiamato dal Var e dopo un lungo check la marcatura viene convalidata.

Ma il Modena non ci sta. Subito Gliozzi, al 66’, conclude da posizione defilata da dentro l’area, Pigliacelli però è attento e devia in corner. Un minuto dopo però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra Gliozzi, lasciato da solo a colpire, segna il gol del vantaggio dei padroni di casa con una spizzata di testa che beffa Pigliacelli. Modena-Catanzaro 2-1.

Nel proseguo del match il Catanzaro cerca di riportare il risultato in equilibrio ma concede diverse ripartenze ai padroni di casa e all’80’ il palo salva gli uomini di Caserta, infatti Battistella colpisce in pieno il legno con un tiro a giro dal limite.

La parte finale del match vede, come è stato per la maggior parte della ripresa, il Catanzaro attaccare e il Modena difendersi e ripartire. Dopo 7 minuti di recupero Modena-Catanzaro termina 2 a 1.