Il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i canarini: «In casa è tanto che non perdono, è l'ennesima dimostrazione che, al di là della contestazione, al di là del momento che sicuramente non positivo, tra le mura amiche hanno qualcosa in più»

La 31esima giornata del campionato di Serie B vedrà le Aquile calabresi volare in terra emiliana. Il Catanzaro sfiderà il Modena, in trasferta, domani 29 marzo alle 15. La classifica parla chiaro e vede favorita la compagine calabrese forte della quinta posizione con 46 punti, a differenza dei canarini che vengono da due sconfitte consecutive e stazionano sul decimo gradino con 36.

Ma per l’allenatore giallorosso Fabio Caserta, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, la gara potrebbe riservare diverse insidie: «Ci sono ancora 8 partite, tutte difficili. Dobbiamo continuare a ragionare come abbiamo sempre fatto, partita dopo partita, domani troveremo una squadra che secondo me è forte. Come ho sempre detto e continuo a farlo, io non guardo la classifica perché la classifica conta fino a un certo punto. Ci siamo preparati bene, la squadra si è allenata molto bene. È una squadra che ha giocatori forti, non solo nel reparto avanzato. Palumbo per me è uno dei giocatori più forti della categoria, è uno di quei giocatori che incide tanto nell'economia di una partita. Noi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo cercare di limitarlo, ma dobbiamo cercare di limitare diversi giocatori del Modena. In casa è tanto che non perdono, è l'ennesima dimostrazione che, al di là della contestazione, al di là del momento che sicuramente non positivo, tra le mura amiche hanno qualcosa in più».

Poi il mister parla della situazione infermeria e della probabile formazione che scenderà in campo: «Abbiamo avuto qualche difficoltà settimana scorsa per via di ragazzi un po' acciaccati. Questa settimana abbiamo perso Antonini in un contrasto di gioco. Per il resto tutti gli altri sono a disposizione, tranne D'Alessandro, Lamantia sicuramente che non saranno della partita». E anche Pontisso, titolarissimo nel 352 di Caserta, non sarà della partita: «Ilie ha giocato con la nazionale e sta bene, si è allenato bene con la squadra ieri e oggi. Pagano è rientrato e sta bene. Pontisso non ci sarà, quindi farò una valutazione di chi fa giocare come caratteristica in questa partita. Tutti e due stanno bene, c'è anche Koulibaly per quel ruolo, quindi sceglierò con molta tranquillità».

Infine un commento generale sugli obiettivi da raggiungere da qui a fine stagione: «È evidente che adesso non bisogna nascondere che noi dobbiamo cercare di alzare un po' la asticella. Adesso il peso diventa maggiore, quando l'obiettivo aumenta il peso aumenta e quindi le responsabilità aumentano. Noi dobbiamo essere bravi a cercare di isolarci da questo, perché è normale che adesso ognuno si aspetta qualcosa in più, se lo aspetta tutta la tifoseria, se lo aspettano tutti, anche chi sta all'esterno si aspetta i play off. Perché se prima l'obiettivo era consolidare la categoria adesso diventa più complicato. Se facciamo quello che sappiamo secondo me alla fine possiamo raggiungere un altro obiettivo, però non dobbiamo pensare quello che si sente in giro, la posizione della classifica, la posizione dei play off, questo secondo me è un errore. Dobbiamo essere bravi a isolarci da tutto».

Qui il video completo: