L’anticipo della 33esima giornata del campionato di Serie B ha visto le Aquile trionfare per la prima volta allo stadio Braglia dove con il risultato di 3 a 1 hanno steso la compagine emiliana. Il mister: «Abbiamo riscattato l'andata dove non meritavamo di perdere»

Un’altra trasferta da incorniciare per il Catanzaro che per la prima volta espugna lo stadio Alberto Braglia di Modena vincendo 3 a 1. L’anticipo della 33esima giornata del campionato di Serie B ha visto scendere in campo ieri sera Aquile contro Canarini, un match carico dove un Iemmello ispirato ha dettato legge confermandosi sempre più leader di una squadra che non perde lontano dalle mura amiche dal 20 gennaio scorso e continua a orbitare nelle zone alte di classifica raggiungendo quota 55 punti.

Un Vivarini più che soddisfatto nel post partita ha dichiarato: «Siamo venuti qui con l’idea di riscattare la gara dell’andata dove non meritavamo di perdere (2 a 1 all’ultimo minuto per la compagine emiliana ndr.). Siamo riusciti a interpretare la sfida nel modo giusto, giocando bene e facendo tesoro delle indicazioni fornite da quel passo falso. Ci aspettavamo questo tipo di pressione da parte dell’avversario: sono venuti a prenderci forte a inizio ripresa ma con i nostri vertici siamo riusciti a venirne fuori e a creare problemi a loro. I ragazzi sono stati eccezionali e meritano tutti i complimenti».

Iemmello show, dicevamo. 13esima marcatura stagionale e un assist di tacco da fuoriclasse, con tunnel all’avversario, per Vandeputte che mette a segno la seconda rete giallorossa al Braglia. Il capitano giallorosso è sempre più condottiero di un’armata che sta abbattendo avversari, anche di livello, meritatamente.

«Per i tifosi non ho parole, vedere di venerdì sera tutta questa gente è impressionante. Una passione che viene evidenziata in ogni partita. Contento di averli ripagati con la prestazione». Vivarini non manca nel citare i supporters della compagine calabrese, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno nuovamente dimostrato di poter calcare tranquillamente palcoscenici più importanti. 1.527 cuori giallorossi che hanno fatto trasformato, come accaduto in altre occasioni, il settore ospiti del Braglia in una curva da Serie A.