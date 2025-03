Più della metà dei biglietti venduti per Modena-Catanzaro sono stati staccati per il settore ospiti dello stadio Braglia, infatti, la società emiliana comunica che: «Procede a gran ritmo la prevendita con già 3000 biglietti acquistati di cui 1800 nel settore ospiti. Per la Montagnani e per tutti gli altri settori locali la prevendita continua fino a sabato (il giorno gara possibilità di acquisto anche alle biglietterie del Braglia dalle 12.30 alle 15.30). Per il settore ospiti invece stop alle vendite domani, venerdì, alle ore 19».

Non una novità per quanto visto durante le ultime trasferte che le Aquile hanno giocato. La tifoseria giallorossa sta facendo numeri che non hanno nulla da invidiare a piazze più blasonate. Ai supporters giallorossi che dopo poco tempo invadono gli spalti riservati dei campi del Nord Italia, si aggiungono sempre molti calabresi fuori regione che vanno a occupare anche i posti negli altri settori dello stadio.

Continuando con questa falsa riga, la gara in programma sabato pomeriggio a Modena, valida per il 31nesimo turno di Serie B, per le Aquile importantissima per consolidare la zona playoff, sarà con certezza un altro spettacolo giallorosso sugli spalti dello stadio.