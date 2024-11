Al termine del match che il Cosenza ha pareggiato in trasferta a Modena grazie al gol del solito Tutino, il tecnico rossoblù Fabio Caserta ha commentato il risultato nella sala stampa del “Braglia”. Ecco le sue parole.

«Partita giocata a viso aperto»

«La squadra ha fatto una grande prestazione, ha saputo soffrire. Siamo andati sotto, ma si poteva anche perdere. Il pari è giusto, si sono affrontate due squadre a viso aperto che non avevano paura di perdere. Volevo vedere la reazione dopo la scorsa partita, e sono contento di quello che ho visto. Durante il campionato ci sono momenti positivi e negativi. Fuori casa facciamo più fatica a segnare, ma c’è tanto da lavorare perché questa squadra può fare meglio. Oggi - continua Caserta - abbiamo controllato bene. Sono contento e bisogna migliorare le cose negative.

I gol di solito arrivano per errori dei singoli, ho rivisto quello subìto e si poteva fare meglio. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma Seculin ha fatto bene. Soffrire è normale durante una partita e dobbiamo essere molto bravi a saper gestire. Di fronte c’è un avversario che ti mette in difficoltà, e il Modena è allenato molto bene e gioca molto bene.

Cambi in ritardo? La settimana scorsa sono stato accusato di aver fatto troppi cambi e oggi il contrario. Il risultato finale è quello che conta e non vedo il motivo di cambiare se non c’è l’esigenza. Alla fine - conclude Caserta - sono stato costretto. Bisogna fare i complimenti ai tifosi perché sono sempre vicino alla squadra. Ci seguono in casa e soprattutto fuori, siamo contenti anche per loro perché a prescindere dal risultato i ragazzi lottano sempre anche per loro».