L'esordio in panchina del duo Tortelli-Belmonte passerà alla storia per una quasi vittoria storica. Il Cosenza a Modena non va oltre l'1-1 nonostante una prestazione gagliarda e sinceramente positiva. Troppe però le azioni di contropiede sprecate con passaggi imprecisi, come se mancasse sempre un centimetro per fare un metro. I playout ora distano sette punti. E alla prossima al "Marulla" arriva la Reggiana, nove lunghezze più su ma non completamente salva.

Modena-Cosenza, le scelte degli allenatori

Per l'esordio sulla panchina del Cosenza, il duo Tortelli-Belmonte sceglie di andare con il 3-5-2. Fumagalli torna titolare al fianco di Artistico, Kouan fa la mezzala di contenimento con Charlys e Gargiulo a fare da doppio play. Ciervo a sinistra e Ricciardi a destra completano il centrocampo. Dall'altra parte Duca festeggia la cento presenze con la maglia del Modena con una titolarità, mentre l'ex di turno Caso gioca davanti con Defrel. L'altro ex fra i Canarini, Gliozzi, si accomoda in panchina.

Prima mezz'ora soporifera, poi Artistico la sblocca

La partita inizia molto contratta. Sia Modena sia Cosenza agiscono guardinghe, ma i Lupi sembrano avere più voglia di fare. Ciervo a sinistra punta sempre l'uomo, dall'altra parte invece è Ricciardi a provare a dar fuoco alla fascia. Non vengono però create occasioni pericolose né da una parte né dall'altra.

Al 27' un'azione personale di Kouan porta Ricciardi alla conclusione, ma Gagno devia sul palo prima della spazzata in rimessa laterale della difesa gialloblù. Proprio sul lancio con le mani dello stesso Ricciardi gli emiliani non spazzano, la palla arriva ad Artistico che trova la coordinazione giusta per portare in vantaggio i suoi. Gol di pregevolissima fattura dell'ex attaccante della Juve Stabia con dedica speciale. Il Modena non riesce a replicare e il Cosenza regge fino al duplice fischio di Ferrieri Caputi. Al riposo si va sullo 0-1.

La ripresa di Modena-Cosenza inizia con due cambi nei gialloblù

Si apre subito con un doppio cambio nel Modena il secondo tempo del match. Pedro Mendes e l'ex Cosenza, Gliozzi, prendono rispettivamente il posto di Caso e Defrel. I Canarini partono subito aggressivi e dopo due minuti un inserimento di Gerli fa spaventare l'intera difesa silana. Pochi minuti dopo un altro cross dalla sinistra percorre tutta l'area senza che nessuno riesca a intervenire.

Il secondo tempo si gioca per forza di cose a ritmo più alto, con il Modena costretto a rincorrere e il Cosenza che soffre. I Lupi si rivedono al 57' con un tiro alto di Ciervo dal limite, ma sono i padroni di casa a fare la partita. Al 70' Ciervo calcia da dentro l'area piccola ma trova la respinta di Della Valle da terra. Alla mezz'ora chiusura clamorosa di Dalle Mura, che anticipa di quel tanto che basta Gliozzi per evitare un uno contro uno con Micai e anche il rigore. Il check del VAR dura pochissimo e si continua a giocare.

Zilli grazia Gagno, Pedro Mendes pareggia i conti

Il Cosenza prova a ripartire spesso in contropiede, come avviene all'80' con Kouan che però sbaglia il passaggio decisivo per Mazzocchi. Sugli sviluppi dell'azione Ricciardi pesca Zilli in area di rigore, ma il centravanti sbaglia il tempo dello stacco e grazia il Modena. Gol sbagliato, gol subito, perché pochi minuti dopo Mendes devia una punizione di Bozhanaj e fa 1-1 a cinque dal 90'. Negli ultimi minuti di gara il match si accende e prima D'Orazio sfiora la traversa, poi sempre Bozhanaj va vicino al ribaltone. Al 2' di recupero Pedro Mendes sfiora il 2-1, ma il pallone finisce fuori di poco. Al triplice fischio è 1-1, un punto brodino per i Lupi che restano a meno 7 dai playout.