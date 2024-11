“Info centro per l’impiego, via delle costellazioni 180” e “R(d)C”: così la curva gialloblù ha voluto prendere di mira gli amaranto

È polemica intorno a Modena-Reggina e non per fatti calcistici. La curva dei padroni di casa, infatti, in occasione della sfida di ieri, ha esposto due striscioni che non sono passati inosservati.

“Info centro per l’impiego, via delle costellazioni 180” e “R(d)C” (gioco di parole fra le iniziali di Reggio e quelle del reddito di cittadinanza, ndr): un doppio messaggio di sfottò, magari, ma di chiaro stampo razzista.

A questo, poi, si è aggiunto il coro “Benvenuti in Italia”, distinto chiaramente anche dalla televisione. E dire che, qualche settimana fa, i modenesi erano stati a Cosenza, ricevendo un grande trattamento anche in nome di una vecchia amicizia. Evidentemente, però, il rispetto si è fermato alle latitudini silane.