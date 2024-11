La vittoria è andata a Mommo Mesiti. È lui il nuovo presidente dell’Associazione Allenatori della Calabria (Aiac). Succede a Raffaele Pilato, che aveva deciso di non ricandidarsi. Nel corso delle elezioni odierne, Mesiti ha avuto la meglio su Alessandro Vinci che a distanza, tramite social, ha continuato ad alimentare la polemica, con un altro post sul proprio profilo Facebook. È stata questa la terza esternazione di Vinci nei confronti di Mesiti, che proprio ieri ha replicato per la prima volta all’altro candidato, dopo aver taciuto in occasione della prima “bordata” del proprio avversario. Un botta e risposta che ha infiammato la vigilia del voto.

Dalla votazione è uscito fuori il gradimento verso la figura di Mommo Mesiti, che sarà così il presidente e quindi il rappresentate di tutti i tecnici calabresi. A lui, già Consigliere nazionale dell’Aiac, il compito di riportare un po’ di serenità all’interno dell’Assoallenatori della Calabria, in una fase particolarmente delicata.

Sempre dalla votazione odierna, è emerso che alla carica di revisore unico regionale ci sarà Eleonora Tessa Iozzo. Nominati anche quattro delegati regionali all’Assemblea nazionale: Gianluca Ambrogio, Michele Cosenza, Antonio Manno e Luigi Villaverde.