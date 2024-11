Antonio Fuoco è lo straordinario pilota calabrese che ha conquistato una storica pole-position per Ferrari nel Mondiale Endurance 2023.

Fuoco svetta a Sebring in quella che è la prima battaglia contro il cronometro dell’anno con il brand Ferrari. Il giovane pilota di Cariati (CS) si è imposto con 214 millesimi di scarto sulle Toyota di Brendon Hartley e sulla GR010 Hybrid di Kamui Kobayashi.

La carriera di Antonio Fuoco

Antonio Fuoco, classe 1996 ha una storia importante: ha debuttato nei kart a soli quattro anni! Ha poi corso in diversi campionati europei.

Nel 2012 sale dalle categorie junior alla KF2 per arrivare 3º nella WSK Euro Series e 4º nell'Europeo KF2 CIK-FIA. Nel 2013 entra nei programmi Ferrari e debutta sulle monoposto. Vince a Vallelunga, Imola, Monza, e al Mugello. Nel 2014 partecipa alla Formula 3 europea. Nel 2015 corre in GO3 nel team. Nel giugno 2015 Fuoco corre per Ferrari nel primo giorno di test seguenti al Gran Premio d’Austria a bordo della Ferrari SF15-T, l’anno dopo passa al team Trident. Il 18 maggio guida la Ferrari SF16-H.

Dopo un periodo non proprio fortunato tra errori e sfortune, conquista una vittoria e tre podi tra le gare di Spa e Monza. A inizio 2019 Antonio esce dal programma FDA ma viene promosso a collaudatore della Scuderia Ferrari Mission Winnow. Nel contempo gareggia nel GT vincendo il titolo italiano della classe Pro-Am con la 488 GT3 del team AF Corse e il pilota di Singapore, Sean Hudspeth. Nel 2021 con Cetilar Racing partecip alla 24 Ore di Daytona con la Dallara LPM2 numero 47 del team tutto italiano, con cui corre – in categoria LMGT-AM – il World Endurance Championship 2021. L’anno successivo partecipa all’IMSA Michelin Endurance Cup, negli Stati Uniti. Nel gennaio del 2022 con il team Cetilar Racing partecipa alla 24 ore di Daytona alla guida della Ferrari 488 GTE EVO 2020 Nel 2022 Fuoco divide la stessa Ferrari con Miguel Molina. Dopo quattro podi, nella 8 ore del Bahrain i due conquistano la prima vittoria e chiudono terzi in classifica. Nel gennaio del 2023 viene scelto come pilota ufficiale del marchio per portare in pista la nuova Ferrari 499P che divide Molina e Nielsen.

Sulla sua pagina Facebook Antonio scrive: «Non servono frasi o parole per tutto questo.... solo grazie mille a tutta la squadra ed alla gente che mi supporta sempre».