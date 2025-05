Si sta giocando in questi giorni il mondiale in uno scenario da sogno come quello delle Seychelles. Questo pomeriggio l’Italia con il catanzarese Emmanuele Zurlo affronterà il Brasile: uno scontro imperdibile per gli amanti del calcio in spiaggia

Colpi di classe, acrobazie e reti mozzafiato non sono già mancate nel primo turno del mondiale di beach soccer, la Calabria ha avuto la sua griffe pregiata nei piedi più che educati di Emmanuele Zurlo. Uno dei punti di riferimento italiani e non solo nel settore ha segnato così già all’esordio nel mondiale contro l’Oman, in una gara vinta dall’Italia per 7-3.

Gli azzurri allenati da Emiliano Del Duca hanno iniziato al meglio questa competizione, l’obiettivo sarà di arrivare sino in fondo e di certo non manca né la forma fisica e né il coraggio, almeno stante a quanto visto nel primo incontro di due gare fa.

Non c’è tempo per riposare o quasi, lo sa bene il numero 9 dell’Italia che, nel corso delle scorse settimane, si è allenato al meglio giocando a calcio a cinque con il Nausicaa nel girone G di Serie B, continuando e alternando la sua attività alla preparazione necessaria per arrivare in formissima, in vista del mondiale.

È al suo quinto mondiale il calciatore catanzarese, di certo ha esperienza e grinta da mettere a disposizione: «Abbiamo già dimostrato di avere benzina nelle gambe con cinque amichevoli, la vittoria all’esordio e lavorando forte anche negli allenamenti – ha svelato - questo sarà un torneo difficile, ma bellissimo da giocare in un luogo fantastico come le Seychelles. Le nostre aspettative? Senza ombra di dubbio riuscire a vincere il Mondiale, non sarà facile ma ci proveremo sicuramente».

Giocare per la Nazionale resta così la migliore delle soddisfazioni, gli azzurri sanno bene di non dover fallire l’appuntamento odierno nel secondo turno. Alle ore 17 ci sarà uno scontro importantissimo contro il Brasile, in pratica è la riedizione della finale del mondiale svolto un anno fa a Dubai, la partita servirà per conquistare il primato nel girone. Motivazioni a mille per l’Italia, senso di rivalsa nonché possibilità concrete di conquistare i tre punti e arrivare primi nel girone: la Seleção vista contro El Salvator ha vinto 3-1 ma non ha così impressionato.