Quasi 4 milioni di italiani incollati allo schermo per seguire la squadra di Milena Bartolini. Decidono le reti di Valentina Giacinti al 15’ e Aurora Galli al 49’

Le azzurre stupiscono ancora una volta e approdano ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile 2019 in Francia. Un boom di ascolti su Rai1. Dopo avere conquistato gli spettatori con la sfida contro il Brasile, il primo match della storia ad essere trasmesso sul primo canale Rai, le ragazze di Milena Bartolini fanno il bis. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0: decidono le reti di Valentina Giacinti al 15’ e Aurora Galli al 49’. I quarti mancavano dal 1991, ma è la prima volta che l’Italia supera un turno a eliminazione diretta, visto che quell’edizione iridata era in formato ridotto.

Numeri alla mano, simbolo di un Paese innamorato della Nazionale: 3 milioni e 963 mila spettatori incollati allo schermo con il 30,8% di share (cui si devono aggiungere i dati di Sky). Un altro record destinato a restare negli annali di questo Mondiale femminile e del calcio italiano.

Il prossimo appuntamento è per sabato 29 giugno (ore 15.00) quando l’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale a Valenciennes (Francia).

Gli ascolti delle azzurre

Italia-Brasile - Mondiali femminili, martedì 18 giugno, ore 21.00 - 6 milioni 525 mila con il 29.3% di share su Rai1. 776 mila spettatori (3,5% di share) su Sky. Totale: 7,3 milioni e 32,6% di share

Giamaica-Italia - Mondiali femminili, venerdì 14 giugno, ore 18.00 - 2 milioni e 870 mila spettatori con il 23% di share su Rai2. 534mila spettatori e 4,3% di share su Sky Totale: 3 milioni e 404 mila spettatori, 27,3% di share

Australia-Italia - Mondiali femminili, domenica 9 giugno, ore 13.00 - 2 milioni e 800 mila spettatori con il 18,5 % di share su Rai2 e 704mila spettatori e 4,6% di share su Sky Totale: 3 milioni e 504mila spettatori, 23,1 % di share.

LEGGI ANCHE:

Mondiali femminili, le azzurre di Bertolini dominano il campo

Mondiali U20, gli azzurrini e quel sogno chiamato finale

Mondiali femminili: l’Italia vince con Barbara Bonansea, il bomber ex ballerina