Stasera in onda la prima competizione tra Francia e Corea del Sud. Le azzurre ritornano in campo dopo vent’anni esatti dall’ultima partecipazione

Questa sera, al Parco dei principi di Parigi, prenderà il via la cerimonia di apertura del Campionato mondiale di calcio femminile 2019. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, si svolgerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. La prima sfida vede contendersi il titolo mondiale tra le padrone di casa della Francia e la Corea del Sud (ore 21, diretta su Rai Sport e Sky Sport Mondiali, canale 202 del telecomando Sky e 473 del digitale terrestre).

Le squadre partecipanti

Il torneo vedrà impegnate 24 squadre divise in sei gironi da quattro. Di queste 3 arrivano dall’Africa, 5 dall’Asia, 9 dall’Europa, 3 dal Nord e Centro America, uno dall’Oceania e tre dal Sudamerica. Gli Stati Uniti (dove il calcio femminile è da tempo una realtà diffusissima) guidano la classifica di Mondiali vinti (ben 3 su 7), seguiti dalla Germania con 2 e Giappone e Norvegia con uno. Ad americane e tedesche, si possono aggiungere tra le favorite anche Inghilterra e Francia, con Olanda e Giappone possibili sorprese. Senza dimenticare il Brasile di Marta, che è però più spettacolo che organizzazione di gioco.

Il girone dell’Italia

Il Mondiale di calcio femminile vede il ritorno delle azzurre a venti anni esatti dall’ultima partecipazione. L’Italia è inserita nel girone C assieme a Brasile, Giamaica e Australia. Proprio contro quest’ultima nazionale le ragazze della c.t. Milena Bertolini debutteranno domenica 9 giugno alle ore 13 a Valenciennes. Il 14 giugno a Reims è in programma la sfida alla Giamaica, ore 18, mentre quella con il Brasile sarà il 18 alle 21. Le azzurre si sono qualificate vincendo il girone davanti a Belgio, Portogallo, Romania e Moldavia (7 vittorie in 8 incontri), la miglior marcatrice è Cristiana Girelli (29 gol in 62 presenze), il capitano Sara Gama. Tutte le sfide delle azzurre saranno trasmesse in chiaro da Rai Sport e su Sky Sport Mondiali. Il canale che la tv satellitare ha dedicato a questo importante mondiale femminile trasmetterà live 37 dei 52 incontri totali della rassegna, mentre la Rai ha i diritti per le migliori 15 partite .