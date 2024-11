Si è chiusa con la vittoria dello sloveno Toni Vodisek la prima giornata di gare del Porsche Kite Foil World Series nell'Hangloose Beach Gizzeria.

Secondo il francese Alex Mazzella, seguito dal britanico Connor Bainbridge, dal tedesco Florian Gruber e dal francese Maxime Nocher. Ma se il primo giorno di competizione è messo in cantiere c’è ancora molto da lavorare per avere domenica il vincitore della tappa italiana a cui seguirà poi quella in Cina, Australia e America. Ben 82 gli atleti e 21 paesi in gara.

La specialità di quest’anno è l’Idrofoil e a concorrere ci sono anche gli attuali campioni del modo in carica, Maxime Nocher e Kirstyn O’Brien. A Gizzeria anche l’americana Daniela Moroz che ha vinto quest’anno il Formula Kite World Championship sul Lago di Garda. Moroz, 18 anni, è stata quattro volte campionessa del mondo nel Formula Kite e nominata Rolex World Sailor dell’anno, tutto prima di finire il Liceo.

«Penso - ha dichiarato la Moroz - che sia esaltante che ci siano venti ragazze registrate per questo evento, che secondo me è un dato unico per il KiteFoil World Series fino ad oggi. Questo significa che la disciplina sportiva sta crescendo e da quando è diventato sport olimpico c’è più attenzione da parte delle ragazze. Penso che sia un momento molto entusiasmante per questo sport».

Già in mattinata lo Skipper meeting degli atleti è stata la prova del clima competitivo ma positivo che si respira per l’evento, quindi la gara con il primo vincitore Toni Vodisek. Domani si continua al ritmo dello sport e del bel vivere nello scenario del mare di Calabria. Venerdì si comincia alle nove con l’esposizione degli ultimissimi modelli Porsche: Cayenne – Panamera – Macan. Subito dopo alle ore dieci è in calendario l’inizio del Testdrive Porsche. Alle ore undici Skipper meeting atleti. Alle dodici l’inizio delle gare che dureranno fino alle ore 18. A seguire alle ore 18.30 Happy Hour on the beach con l’esibizione della Banda Passante live.