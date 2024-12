Medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta 4x50 stile libero mista nella quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso a Budapest. Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno ottenuto la prima vittoria degli azzurri in questa edizione, battendo il Canada, secondo, e la Polonia.

Con il tempo di 1'28"50 gli azzurri hanno preceduto di un decimo il Canada e di tre la Polonia, portando a quattro le medaglie dell'Italia, dopo i tre argenti conquistati nei giorni precedenti.

«Ci siamo divertiti; sapevamo che ci giocavamo qualcosa di importante. Siamo riusciti a mantenere i nervi saldi e ce la godiamo», ha detto a caldo Silvia Di Pietro, che aveva conquistato la sua prima medaglia in nazionale, un bronzo nella 4x50 mista, agli Europei 2008.