Vittoria schiacciante per la seconda partita del Gruppo C del Mondiale di Calcio femminile. Le Italiane di Milena Bertolini hanno portato a casa un 5-0 contro la Giamaica, dominando la partita grazie alla tripletta della bomber Cristiana Girelli (Juventus) e la doppietta di Aurora Galli, compagna di club. Entrate da outsider nei mondiali di quest’anno, hanno vinto la prima partita contro una delle favorite in gara, l’Australia, portando a casa anche questa seconda vittoria con un gioco superiore per tecnica e tattica rispetto alle avversarie.



Il prossimo turno si giocherà contro il Brasile, squadra giovane appena uscita sconfitta dall’Australia. Se le previsioni si riveleranno positive con la terza vittoria d’esordio delle italiane, salirebbero in Gruppo C dominando la classifica.

La nazionale verdeoro si scontrerà con le azzurre il prossimo martedì, avendo ormai portato a casa gli ottavi. Una Giamaica che si è rivelata trampolino di lancio in questi mondiali, una vittoria semplice contro la nazionale sostenuta dalla figlia di Bob Marley.

Una bomber da tripletta



Cristiana Girelli si è dimostrata la componente perfetta, portando a casa la triplette con una performance di altissimi livelli e tre gol che hanno aperto e chiuso il match in bellezza. Adesso l’Italia ha acquisito 6 punti in classifica in questo primo girone. La bomber ha segnato il campo già dal 12° minuto, con un rigore per fallo della Swaby (Roma) sulla Bonansea, segnalato dal Var.

Il raddoppio si è palesato al 25’, quando il colpo di tacco della Bonansea ha dato l’occasione alla Girelli di compiere doppietta. Al 1’ del secondo tempo la tripletta, con un gol di testa della Girelli.

La doppietta della Galli

La bomber ha poi lasciato il campo al 27’ del secondo tempo, dando spazio alla spettacolare doppietta della compagna di squadra Aurora Galli, scesa in campo al 20’ al posto della Bergamaschi.

Gloria per le azzurre, che vedremo per la prima volta su Rai 1 in prima serata per il match contro il Brasile di martedì prossimo.