Cosa hanno in comune la stella del calcio brasiliano Neymar da Silva Santos Júnior, meglio noto come Neymar e l’asso dei tuffi della Nazionale italiana, Giovanni Tocci?

Entrambi evidentemente sono degli sportivi. Eccellono nelle loro discipline. Ma ufficialmente niente li lega l’uno a l’altro. Eppure con un po’ di ironia qualcosa in comune tra i due c’è. Entrambi sono dei campioni di “piroette”. Tocci lo fa di mestiere, come detto, a pelo d’acqua. Neymar, per hobby. O per passione.

Nei mondiali in corso in Russia sta mettendo in “campo” tutto il suo talento anche in questa speciale disciplina. A causa delle sue “simulazioni”, sui giornali non si parla altro. Vere e proprie sceneggiate diventate un classico del web. Su internet impazzano video ironici che celebrano questa particolare “qualità” del numero 10 della Seleçao ed anche la comunnity facebook “Fotografie Segnanti”, seguita da oltre 600mila persone, non è voluta mancare all’appuntamento con il nuovo fenomeno dei tuffi sul campo verde. Come? Pubblicando un post con delle foto di Giovanni Tocci in tutto il suo “splendore” sportivo, dal titolo “Russia 2018 - Le prodezze di Neymar”.