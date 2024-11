È Daniele Orsato l'arbitro designato a dirigere Qatar-Ecuador, partita inaugurale del Mondiale 2022. La gara si giocherà domenica, dalle 17 ora italiana, all'Al Bayt Stadium.

Nell’attesa competizione internazionale, pesa l’assenza della formazione azzurra. Tuttavia si registra una buona presenza di italiani in vari settori. Nella lista degli ufficiali di gara scelti per dirigere le partite - 36 arbitri, 69 assistenti e 24 addetti - ci sono cinque nomi italiani: l'arbitro Daniele Orsato (della sezione di Schio), i guardalinee Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, gli addetti al Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. In Qatar sarà, naturalmente, anche colui che li ha voluti in una manifestazione così importante, ovvero Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitri della Fifa.