La squadra di casa va ko nella gara inaugurale, sorpresa da un frizzante Ecuador: all’Al Bayt Stadium decide la doppietta di Enner Valencia, finisce 0-2 per i sudamericani

Dopo una lunga e colorata cerimonia d’apertura, conclusa con le parole di Gianni Infantino, presidente FIFA di origini calabresi, la Tricolor sblocca il match dopo appena 3 minuti. Pasticcio del portiere qatariota Al Sheeb, Enner Valencia mette in porta il vantaggio ecuadoriano. La gioia dura poco: l’arbitro italiano Orsato, richiamato al Var, cancella la marcatura. Lo 0-0 di partenza, comunque, resiste un’altra dozzina di minuti. Al sedicesimo Tricolor ottiene un calcio di rigore: Valencia lo conquista e lo trasforma, 0-1 Ecuador.

La selezione di Alfaro raddoppia già prima dell’intervallo: ancora lo scatenato Valencia di testa firma lo 0-2, pietra tombale sulle ambizioni di un Qatar fischiato già nella sua prima uscita. La squadra di Felix Sanchez reagisce con una testa di Ali, salvo poi scomparire nella ripresa. I primi tre punti della Coppa del Mondo vanno all’Ecuador.

MONDIALI 2022, GIRONE A

QATAR-ECUADOR 0-2

Qatar (5-3-2) - Al-Sheeb; Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf, Al-Haydos (26' st Waad); Almoez Ali (26' st Muntari), Akram Afif. A disposizione: Barsham, Yousef Hassan, Tarek Salman, Abdulsallam, Khoder, Madibo, Al-Hajri, Mashaal, Asad, Mazeed, Al-Hadhrami, Mohammed, Alaaeldin. All.: Felix Sanchez Bas

Ecuador (4-4-2) - Galíndez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Plata, Méndez, Caicedo (44' st Franco), Ibarra (22' st Sarmiento); Valencia (30' st Cifuentes), Estrada (44' st Rodríguez). A disposizione: Ramírez, Domínguez, Pacho, Porozo, Arboleda, Arreaga, Palacios, Gruezo, Ay. Preciado, Mena, Reasco. All.: Gustavo Alfaro

Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 16' rig., 31' Enner Valencia (E)

Ammoniti: Al-Sheeb, Almoez Ali, Boudiaf, Akram Afif (Q), Méndez, Caicedo (E)