Dopo quella di Simona Quadarella (nei 1500 sl, con il record italiano), dalle acque iridate di Gwangju (Corea del Sud, dove sono in corso i Mondiali) arrivano altre due medaglie d’oro per l’Italia.

GregOro!

Nella quarta giornata di semifinali e finali in vasca ha cominciato a far risuonare le note dell’Inno di Mameli Gregorio Paltrinieri che ha stravinto gli 800 stile libero in 7' 39"27, stabilendo anche il nuovo primato europeo. «Sono contentissimo - ha dichiarato il campione europeo a Londra 2016 e bronzo mondiale a Budapest 2017 dalla stessa distanza -, è una gara bella questa: era tanto tempo che non facevo un 800 così. Per questo sono davvero felice». «Sono passato forte, ho cercato di mettermi sul mio ritmo e ho acquisito vantaggio. Sono davvero molto felice» ha aggiunto l'azzurro delle Fiamme Oro ai microfoni di Raisport.

L'araba fenice Pellegrini risorge ancora

A seguire, la “Divina” del nuoto azzurro, Federica Pellegrini, ha vinto l'oro mondiale nei 200 sl, conquistando il quarto titolo iridato in carriera. «Io non ci credo ancora, mai avrei immaginato l'oro». «Io infinita? Sì», ha poi aggiunto in lacrime "ma di gioia" l'atleta veneta. La Pellegrini - che ha fine gara ha confermato che quello sudcoreano è il suo ultimo Mondiale - ha vinto nuotando in 1'54"22 precedendo al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1'54"66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1'54"78. Quest'ultima, dopo la gara, ha avuto un malore a bordo vasca per la svedese Sara Sjostroem. Provata dall'enorme sforzo della gara, l'atleta scandinava è uscita dalla piscina per poi stendersi sul piastrellato. Soccorsa, le è stato somministrato dell'ossigeno.

Steffetta settima

infine, bene anche la staffetta 4×100 mista mista (Sabbioni - Scozzoli - Di Liddo - Pellegrini) che ha chiuso con il settimo tempo (3'43"27) e ha battuto il record italiano.

