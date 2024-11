La lunga estate del calcio italiano continua a regalare sorprese e forti emozioni.Oggi pomeriggio infatti, alle ore 17,30, gli azzurrini della Nazionale under 20, ancora imbattuti nel Mondiale polacco e vincitori del proprio girone, dopo aver eliminato i padroni di casa della Polonia agli ottavi e battuto il Mali per 4-2 nei quarti, affronteranno l’Ucraina in semifinale. Un avversario che chiede cautela: la squadra di Oleksandr Petrakov ai quarti ha infatti eliminato la Colombia, battuta 1-0, dopo aver vinto il suo girone davanti agli USA. La vincente di questa sfida affronterà in finale chi avrà la meglio tra Ecuador e Corea del Sud, che si daranno battaglia nell'altra semifinale. La perdente giocherà la finalina per il terzo e quarto posto.

Probabile formazione

Non dovrebbero esserci grandi novità nelle formazioni delle due squadre: probabilmente l’Italia scenderà in campo con lo stesso undici della gara contro il Mali. L’Ucraina invece dovrà fare a meno del centrocampista Tsitaishvili assente per squalifica. Entrambe le formazioni adotteranno la solita difesa a 3 in fase di impostazione, che potrebbe diventare a 5 in fase difensiva. Quindi Italia col 3-5-2: in porta il milanista Plizzari - che tanto ha fin qui entusiasmato -, e difesa composta da Gabbia, Del Prato e Rainieri. Sulle fasce il tecnico Nicolato si affida alla spinta di Bellanova e Tripaldelli, mentre a centrocampo dovrebbero trovare spazio Frattesi, Pellegrini ed Esposito. In attacco ad affiancare la stella del Mondiale Pinamonti ci sarà Scamacca.