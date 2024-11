Accettato il ricorso all'Appello sulla sentenza Money Gate che vede coinvolte Catanzaro e Avellino con riferimento alla presunta combine

Tutti gli articoli di Sport

PHOTO



E ’ i n c a l e n d a r i o o g g i a R o m a l a f a s e d ’ A p p e l l o d e l p r o c e s s o M o n e y - G a t e c h e v e d e c o i n v o l t e C a t a n z a r o e d A v e l l i n o i n r i f e r i m e n t o a l l a g a r a d e l 5 m a g g i o 2 0 1 3 d e l c a m p i o n a t o d i L e g a P r o . A c c e t t a t o i l r i c o r s o a l l ’ A p p e l l o r i c h i e s t o d a l l a G i u s t i z i a S p o r t i v a r i c h i e s t o d a l l a P r o c u r a F e d e r a l e c h e h a i m p u g n a t o l a s e n t e n z a s u l c a s o M o n e y G a t e e s u l p r o s c i o g l i m e n t o i n p r i m o g r a d o d i t u t t i i d e f e r i t i d i A v e l l i n o e C a t a n z a r o . L ’ a c c u s a n o n d o v r e b b e p r e s e n t a r e n u o v e a c c u s e m a s i a p p e l l e r à a l l a s e n t e n z a ( e m e s s a l o s c o r s o 1 9 d i c e m b r e ) c h i e d e n d o c h e v e n g a r i v a l u t a t o t u t t o .