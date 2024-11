Nel Principato di Monaco è il giorno dei quarti di finale del Montecarlo Masters1000. Un altro appuntamento con il tennis mondiale che vedrà protagonista il tennista azzurro Jannik Sinner che ieri ha battuto in due set il tedesco Jan-Lennard Struff (6-4, 6-2) e che oggi (non prima delle 13) se la vedrà con il danese Holger Rune. Sarà la rivincita dell'edizione 2023 quando il guerriero danese eliminò l'italiano in semifinale in rimonta al terzo set (1-6, 7-5, 7-5)

I precedenti

Tre i precedenti tra il danese e l'italiano, con Rune avanti 2-1 nei confronti diretti con Sinner. I primi due confronti furono ad appannaggio di Rune che vinse in semifinale sia a Sofia (5-7, 6-4, 5-2) con il ritiro dell'italiano per un infortunio alla caviglia che a Montecarlo. Nell'ultimo confronto all'Atp Finals di Torino fu Sinner ad avere la meglio sul tennista danese (6-2, 5-7, 6-4). La vittoria dell'azzurro garantirebbe la certezza di rimanere numero due del ranking Atp anche dopo il torneo nel Principato, raggiungendo il risultato del 2023. Un risultato che annullerebbe l'assalto di Carlos Alcaraz, nonostante il ritiro dello spagnolo dovuto a un infortunio al braccio destro.