L'azzurro batte in due set (6-4, 6-2) il tennista tedesco in un'ora e 17 minuti. Ora affronterà nel prossimo turno il vincente della sfida tra Rune e Dimitrov

Jannik Sinner conquista i quarti di finale al Montecarlo Masters1000. Il tennista azzurro batte in due set il tedesco Jan-Lennard Struff in due set (6-4, 6-2). Una partita giocata in controllo da parte dell'azzurro che concede un solo break all'avversario e chiude in un'ora e 17 minuti. Seconda vittoria per l'italiano negli scontri diretti con il numero 25 al mondo, dopo il successo nel secondo turno sul cemento di Indian Wells (6-3 6-4). Ora Sinner affronterà nel prossimo turno il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov.

La partita

È il tedesco a servire per primo e a conquistare il game di apertura (0-1). Nel secondo game è Sinner a tenere il servizio a 15: 1-1. Nel terzo l'italiano porta l'avversario ai vantaggi, prima di conquistare il break con un doppio fallo del tedesco (2-1). L'azzurro non riesce a confermare il break, nonostante la possibilità di portarsi sul 3-1, con Struff che torna in parità (2-2). Nel quinto game il tedesco combatte e torna avanti: 2-3. Il tennista azzurro tiene a 0 il servizio nel sesto game: 3-3. Struff continua a tenere alte le percentuali al servizio conquistando il game: 3-4. Nell'ottavo è Sinner a tenere il servizio senza difficoltà: 4-4. Nel nono game il tedesco va sotto 0-15, trova due ace, prima di concedere una palla break che l'azzurro non si fa scappare: 5-4. Nel decimo game Sinner va avanti 40-15 e chiude il primo set in 39 minuti: 6-4.

Nel secondo set Struff rimonta da 15-30 e conquista il primo game: 0-1. L'azzurro torna in parità tenendo il servizio a 15: 1-1. Nel terzo game Sinner si guadagna due palle break, con l'azzurro che trasforma la seconda e va avanti sul 2-1. Nel terzo game l'azzurro conferma il break e vola sul 3-1. Nel quinto game Struff salva una palla break, ma tiene il servizio: 3-2. Il set si gioca sul servizio di Sinner che chiude a 30 il sesto game: 4-2. Nel settimo Struff concede altre tre palle break all'italiano, salva le prime due, ma commette un doppio fallo con Sinner che vola sul 5-2. Senza storia l'ottavo game con Sinner che chiude il match: 6-2.

Musetti, nulla da fare (questa volta) con Djokovic

Lorenzo Musetti non concede il bis a Montecarlo contro il numero uno del ranking Novak Djokovic. Il serbo vince in due set (7-5, 6-3) e vendica la sconfitta della passata stagione. L'italiano parte subito benissimo nel primo set, conquista un break, e comanda il match, prima del rientro del serbo che chiude il primo set: 7-5. Nel secondo set Nole scappa subito avanti e chiude il match senza problemi: 6-3. Il numero uno del mondo affronterà nei quarti Alex De Minaur, che ha eliminato in due set Alexei Popyrin nel derby australiano (6-3, 6-4).