L'azzurro batte il tennista americano in due set (6-1, 6-2) in un'ora e quindici minuti. Ora affronterà nel prossimo turno il tedesco Jan-Lennard Struff

Parte forte la stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner nel Montecarlo Masters1000: una stagione lunghissima che culminerà con il Roland Garros, prima del prologo (più atteso) del torneo olimpico di Parigi 2024. Il tennista azzurro batte l'americano Sebastian Korda in due set (6-1, 6-2) in un'ora e quindici in una partita senza storia. Ora agli ottavi di finale la Volpe Rossa affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff.

Una partenza convinte per il 23enne della Val Pusteria contro un avversario che alla vigilia poteva dare più di qualche grattacapo. Un torneo "propedeutico" per Sinner che vuole preparare al meglio gli appuntamenti parigini sulla terra rossa (Roland Garros e Olimpiadi) e puntare al primo posto nella classifica mondiale di Novak Djokovic. Nel Principato deve raggiungere la semifinale per confermare i punti della passata stagione e restare al secondo posto del ranking. Il ritiro Carlos Alcaraz non cambia nulla in questa prospettiva non avendo partecipato al Montecarlo Masters2023.

La partita

Sinner conquista subito il break nel primo game della partita (1-0). Break confermato nel secondo game (2-0), con l'americano che tiene il servizio nel terzo (2-1). L'azzurro fatica sul servizio ma detta il ritmo da fondo campo con l'americano costretto all'errore (3-1). Un set che si gioca sul servizio dell'azzurro che va sul 4-1, prima di ottenere il secondo break nel sesto e chiudere sul 6-1.

Senza storia anche il secondo set con il 23enne azzurro che continua a spingere nonostante il vento sul centrale del Principato. L'azzurro tiene il servizio di apertura, con Korda che salva quattro palle break prima di tornare in parità (1-1). Il tennista italiano va avanti senza difficoltà sul 2-1, prima di ottenere il break nel quarto game (3-1). Il copione è identico al primo set con Sinner che conferma il break (4-1). L'americano resta in scia (4-2), prima di subire il servizio di Sinner, che chiude a 15 il settimo game: 5-2. La gara si chiude nell'ottavo con un altro break dell'azzurro: 6-2.

Sonego accede agli ottavi... da lucky loser

Lorenzo Sonego accede agli ottavi al Montecarlo Masters1000. Il torinese, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Carlos Alcaraz, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set (6-4 7-5) in un'ora e quattordici minuti di gioco. Agli ottavi sulla terra rossa del Principato saranno tre gli azzurri. Oltre a Sinner e Sonego, ci sarà anche Musetti. Il tennista toscano ha avuto la meglio del francese Arthur Fils, numero 36 della classifica Atp, in due set (6-3, 7-5). Domani affronterà il numero uno al mondo Novak Djokovic, battuto l'anno scorso proprio a Montecarlo. Un'altra impresa del tennista toscano aiuterebbe Sinner ad accorciare le distanza dal numero in caso di raggiungimento dell'atto finale.