Jannik Sinner perde in semifinale al Montecarlo Masters1000 contro Stefanos Tsitsipas in tre set (4-6, 6-3, 4-6). Una sconfitta dettata da una prova opaca nel primo set, e soprattutto dai problemi fisici nel finale di terzo set. Tsitsipas approfitta dell'impasse dell'italiano e conquista la terza finale sul centrale del Montecarlo Country Club, dove ha già vinto nel 2021 e nel 2022.

Seconda sconfitta stagionale per il 22enne di San Candido su 26 incontri disputati, dopo quella nella semifinale di Indian Wells contro Alcaraz, dopo un primo set giocato male e un secondo dove ha ritrovato servizio e profondità nei colpi. Nel terzo l'azzurro va avanti sul 4-3 prima di subire il contro-break del greco e i crampi, con due interventi di medico e fisioterapista in campo. Pesa la svista arbitrale nel quinto game del terzo set, con un doppio fallo non chiamato al greco, che avrebbe portato Sinner sul punteggio di 4-1. Ora il tennista greco attende in finale il vincente dell'altra semifinale tra Novak Djokovic e Casper Ruud.

La partita

Terzo set

16.26 Sinner non c'è più, Tsitsipas vola in finale

L'azzurro si arrende contro il greco che conquista la terza finale nel Principato. Due le vittorie nel 2021 e nel 2022

16.22 Il greco torna avanti nel terzo set

L'azzurro in gravi difficoltà fisiche non riesce a tenere il ritmo. Tsitsipas avanti per la prima volta nel terzo set, con l'italiano che chiama nuovamente il medical time-out: 4-5

16.12 Tsitsipas conquista il contro break

Nel nono game Sinner, dopo il medical time-out, va sotto 15-40, ma si salva con un servizio vincente ed un errore di Tsitsipas. Il greco si guadagna altre due palle break ma l'azzurro tiene ancora, prima del break greco: 4-4

15.59 Il greco conquista il settimo game

Il greco tiene il servizio nel settimo game a 0, con Sinner che chiede l'intervento del fisioterapista per i crampi: 4-3

15.56 Sinner tiene il servizio

Il 22enne di San Candido va avanti 40-0, commette due errori (40-30), ma chiude con uno smash: 4-2

15.50 Il greco resta in scia

Nel quinto game l'arbitro non chiama un doppio fallo al greco su una palla break per l'azzurro, con Tsitsipas che resta in scia: 3-2

15.42 L'azzurro va avanti sul 3-1

Anche nel quarto game il numero 2 del ranking Atp tiene il servizio: 3-1

15.38 Tsitsipas tiene il servizio

Il greco tiene il servizio nel terzo game: 2-1

15.35 Sinner consolida il break

Sinner tiene a 0 il servizio e consolida il break ottenuto nel secondo game: 2-0

15.31 Sinner parte forte e conquista il break

Parte forte il tennista azzurro nel primo game del terzo set conquistando subito il break: 1-0

Secondo set

15.21 Sinner salva cinque palle break e vince il set: 6-3

Nel nono game Sinner salva cinque palle break e vince una battaglia che gli regala il secondo set: 6-3

15.09 Tsitsipas si porta sul 5-3

Nell'ottavo game Tsitsipas va avanti prima 30-0 e poi 40-30 prima di chiudere

15.03 L'azzurro ancora avanti: 5-2

Nel settimo game il greco si guadagna una palla break, ma sbaglia con il dritto. Un servizio vincente e un diritto lungo linea valgono il 5-2

14.56 Tsitsipas soffre ma resta in scia

Nel sesto game si va ai vantaggi (il secondo in tutto il match), con Sinner che conquista un'altra palla break ma il greco salva con un servizio vincente. Due errori dell'italiano portano il greco sul 4-2

14.50 Sinner mantiene il break di vantaggio

L'azzurro va sotto 15-30, ma recupera e mantiene il break di vantaggio: 4-1

14.45 Tsitsipas conquista il quarto game

Tsitsipas ritrova il servizio (due ace) e conquista il quarto game: 3-1

14.38 Sinner conferma il break

L'azzurro ritrova il ritmo e i colpi confermando il break nel terzo game: 3-0

14.35 Arriva il break per l'azzurro

Jannik Sinner conquista per la prima volta palle break e va avanti 2-0

14.32 Sinner tiene il servizio

L'azzurro parte bene nel secondo set: 1-0

Primo set

14.27 Il greco conquista il primo set

Stefanos Tsitsipas vince il primo set: 4-6

14.20 Il tennista italiano tiene il servizio

Jannik Sinner resta in scia, ma il greco potrà servire per il set: 4-5

14.17 Tsitsipas ancora avanti

Tsitsipas continua a mantenere percentuali al servizio, mentre Sinner continua a commettere errori: 3-5

14.11 L'azzurro tiene il servizio

Combattuto il settimo game con Sinner che tiene il servizio a 30: 3-4

14.07 Il greco avanti con il servizio

Il greco va sotto 0-15, ma continua a spingere con il servizio e va avanti sul 2-4

14.03 Sinner resta in scia

Il tennista italiano tiene a 0 il servizio nel quinto game e resta in scia: 2-3

14.00 Tsitsipas conferma il break

Sinner appare in difficoltà, con il greco che conferma il break: 1-3

13.55 Tsitsipas conquista il break

Sinner soffre anche nel terzo game con il greco che conquista due palle break (15-40). L'azzurro commette un doppio fallo, sul 30-40, che consegna il game a Tsitsipas: 1-2

13.52 Tsitsipas torna in parità

Tsitsipas tiene il servizio a 15 nel secondo game: 1-1

13.47 Sinner vince il primo game

Sinner va sotto subito 0-30, riesce a raggiungere il greco sul 30-30, ma concede una palla break al greco che salva con il servizio vincente, prima di vincere il primo game: 1-0

13.35 Tsitsipas vince il sorteggio e decide di ricevere

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha vinto il sorteggio ma ha deciso di ricevere. Sarà Jannik Sinner a partire al servizio

13.33 Sinner e Tsitsipas in campo per il riscaldamento

Sul centrale del Principato sono in campo Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas per la semifinale del Montecarlo Masters1000