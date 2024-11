L'azzurro batte in tre set (6-4, 6-7, 6-3) il tennista danese in due ore e 40 minuti. Ora affronterà nel prossimo turno il greco Tsitsipas, che ha sconfitto il russo Khachanov

Jannik Sinner vola in semifinale al Montecarlo Masters1000. L'azzurro batte il danese Holger Rune in tre set (6-4, 6-7, 6-3), in due ore e 40 minuti, e vendica la sconfitta al penultimo atto dell'edizione 2023. Una partita senza storia nel primo set vinto facilmente da Sinner (6-4), più combattuta nel secondo con il danese che salva sei palle break e vince al tie-break (anche con una polemica con pubblico, arbitro e supervisor nell'undicesimo game). Nel terzo Rune resta in scia fino al 3-3, prima di concedere il break nell'ottavo game e subire il servizio dell'azzurro per il 6-3 finale. Una vittoria che garantisce la seconda posizione nella classifica mondiale per l'azzurro, che domani giocherà nuovamente il penultimo atto del torneo del Principato, dopo la sconfitta dell'anno scorso.

Incredibile il record di Sinner da inizio 2024: 25 partite vinte e una sola persa, la semifinale contro Carlos Alcaraz ad Indian Wells. Il tennista azzurro dagli Us Open 2023 è a quota 45 vittorie e sole 3 sconfitte. I precedenti tra i due tornano in parità (2-2), con i primi due confronti vinti dal danese: in semifinale a Sofia (5-7, 6-4, 5-2) e l'anno scorso proprio qui a Montecarlo. L'azzurro prima della rivincita di oggi, avevo battuto Rune nel round robin dell'Atp Finals di Torino (6-2, 5-7, 6-4). Ora in semifinale il 22enne di San Candido affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che ha battuto in due set il russo Karen Khachanov (6-4, 6-2).

La partita

È Holger Rune a partire al servizio nel primo game del match dei quarti. Rune va avanti (30-0), si fa raggiungere sul 30-30, prima di chiudere con un errore dell'italiano e un ace: 0-1. Sinner tiene il servizio a 0, chiude con un ace e torna in parità: 1-1. Combattuto il terzo game, con Rune che sul 30-30 chiude con uno smash e un servizio vincente: 1-2. Nel quarto Sinner va avanti 30-0, con il danese che si rifà sotto e conquista la prima palla break, che Sinner salva con un preciso diritto prima di chiudere con un servizio vincente e un errore di Rune: 2-2. Nel quinto Sinner ha due possibilità per il break: errore di Rune, con l'azzurro che si porta avanti sul 3-2. Il tennista italiano conferma il break chiudendo a 15 il sesto game: 4-2. Nel settimo il danese resta in scia con il servizio: 4-3. Nell'ottavo game Sinner va sotto 15-30 prima di chiudere con il servizio e un errore di Rune: 5-3. Tiene il turno di battuta Rune nel nono game: 5-4. L'azzurro domina anche l'undicesimo game e chiude il set in 42 minuti: 6-4.

Nel primo game del secondo set Rune soffre, va sotto nel punteggio (15-30) ma tiene il servizio: 0-1. Sinner tiene a 0 il turno di servizio nel secondo game: 1-1. Il danese risponde presente nel terzo game: 1-2. Il tennista azzurro non rallenta il ritmo nel quarto game, chiude a 0 e torna in parità: 2-2. Nel quinto Sinner conquista tre palle break (0-40), ma il danese si salva e tiene il servizio: 2-3. Sinner soffre nel sesto game (15-30), ma torna in parità: 3-3. Nel settimo game il danese tiene il servizio e chiude a 30: 3-4. L'azzurro non si scompone nell'ottavo game: 4-4. Il danese conquista il nono game torna nuovamente avanti: 4-5. A 0 tiene il servizio Sinner nel decimo game: 5-5.

Nell'undicesimo game Rune va sotto 0-30, prende un warning per aver risposto al pubblico e chiama in campo il supervisor del torneo tra i fischi del centrale. Si riprende dopo alcuni minuti, con Sinner che trova anche lo 0-40, prima che il danese risale la china e tiene il servizio: 5-6. Sinner tiene il servizio e torna in parità: 6-6. Nel tie-break è Rune a portarsi in vantaggio (0-1), con Sinner che senza problemi tiene i suoi due turni di servizio (2-1). Rune prima pareggia il conto (2-2) e torna avanti con una volee (2-3). L'azzurro dopo una palla sulla linea (fatta ripetere dall'arbitro), trova la nuova parità (3-3) e poi il vantaggio (4-3). L'azzurro trova il mini-break con un passante preciso (5-3), con Rune che resta in scia con il servizio (5-4). Con un servizio vincente conquista due match point (6-4), ma Rune si salva e torna in parità (6-6) prima di trovare il punto del 7-6. L'errore di Sinner regala il set al danese: 6-7.

Nel terzo set è Sinner a partire al servizio portandosi avanti sull'1-0. Rune va avanti 40-0, soffre sul 40-30 prima di chiudere con una palla corta: 1-1. Sinner ritrova il servizio (due ace) e torna avanti: 2-1. Il danese vince in rimonta, dal 15-30, il quarto game: 2-2. Nel quinto game Rune rimonta il 30-0 dell'azzurro e si guadagna una palla break. L'azzurro in difficoltà si salva e torna avanti: 3-2. Il danese continua a spingere con il servizio e torna in parità: 3-3. Senza patemi il settimo game per Sinner che chiude a 0: 4-3. Il break per l'azzurro arriva nell'ottavo game, con il punto decisivo ottenuto con un doppio fallo del danese: 5-3. Un Sinner attento gestisce il game decisivo e conquista per il secondo anno consecutivo la semifinale a Montecarlo: 6-3.