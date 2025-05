La Morrone si aggiudica il titolo Under 17 Élite “Piero Lo Guzzo” per la terza volta nelle ultime quattro stagioni superando, sul sintetico del “Mario Tedesco” di Praia a Mare, i padroni di casa della Digiesse PraiaTortora, che avevano chiuso la stagione regolare al primo posto della classifica.

La Morrone approccia benissimo la gara gestendo il ritmo del gioco fin dai primi minuti, visto l’unico risultato a disposizione per portare a casa il trofeo, quello della vittoria. Padroni di casa della Digiesse PraiaTortora che, invece, provano a rispondere in ripartenza, senza mai riuscire ad essere veramente pericolosi dalle parti dell’estremo difensore Mollo. L’occasionissima, l’unica degna di nota nel corso della prima frazione, capita sui piedi di Serpe, al quarantaquattresimo minuto, quando il numero 10 controlla la sfera in piena area di rigore e calcia sotto la traversa trovando la respinta miracolosa di Santaromita Villa, che blinda il parziale sul pari a reti inviolate con cui si chiude il primo tempo.

Ripresa in cui si alzano decisamente i toni, il primo caldo si fa sentire ed i cambi sono necessari per dare linfa al gioco di una e dell’altra squadra. La Morrone mantiene il possesso palla e crea diverse occasioni fino a quanto, al diciannovesimo minuto, Salituro s’invola sulla fascia destra e pennella un delizioso cross al centro dove arriva perfetto l’inserimento vincente di Sasso. Questa rete sarà quella decisiva per l’assegnazione del titolo regionale. Da qui in poi, come è ovvio che fosse, i padroni di casa si gettano in avanti alla ricerca del pari, ma gli ospiti resistono strenuamente e riescono a mantenere inviolata la propria porta. Al triplice fischio dell’arbitro Maglio, scatta la festa in casa PLM Morrone, 1-0 il risultato finale a favore dei ragazzi di mister Verduci.

Nella canonica cerimonia post gara, assieme al presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi, anche il vice presidente Ferrazzo ed il consigliere Cilione, i quali hanno premiato le due squadre e la terna arbitrale. Questa bellissima giornata di sport giovanile si è conclusa con la consegna del trofeo alla PLM Morrone che avrà adesso l’onore e l’onere di rappresentare la Calabria nella fase nazionale della competizione.

Il tabellino della gara

DIGIESSE PRAIATORTORA-MORRONE 0-1 (pt 0-0)

DIGIESSE PRAIATORTORA: Santaromita Villa An., Ramirez, Zapata, De Luca, Settecerze (46’ st Santaromita Villa Al.), Grosso, Moreno, Penalva (28’ st Esposito), Lequizamon, Parisi (34’ st Pascal), Mazzei (28’ st MAntuano). All. Orsino

MORRONE: Mollo, Salituro, De Napoli, Petrungaro, Mazza, Carpino (3’ st Loizzo), Perfetti (43’ st Rago), Sasso, Viola, Serpe (25’ st Boito), De Bartolo (31’ st Curti). All. Verduci

ARBITRO: Sig. Manuel Pietro Paolo Maglio (sez. Paola)

ASSISTENTI: Sig. Gianluca Vommaro (sez. Paola) – Sig. Francesco Pietramale (sez. Paola)

MARCATORI: 19’ st Sasso (M)

AMMONITI: Perfetti (M) Viola (M)