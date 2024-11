L'allenatore della Reggina ha consegnato ai social il ricordo dell'ex calciatore scomparso in mattinata: «Per me sei stato un esempio oltre che un idolo»

Il dolore racchiuso in uno scatto fotografico – una maglia bianconera appesa con il numero 9 e il nome di Vialli – e in parole intrise di commozione. Così mister Pippo Inzaghi ha consegnato ai suoi social il ricordo del calciatore e dell’uomo Gianluca Vialli, venuto a mancare dopo una lunga malattia proprio questa mattina.

«Ciao Gianluca, sono distrutto da questa notizia. Per me sei stato un esempio oltre che un idolo. È stato un orgoglio indossare la tua 9. Riposa in pace Campione».

Inzaghi prosegue nel suo ricordo: «Porterò sempre con me, questo tuo insegnamento: “Ho paura di morire. Non so quando si spegnerà la luce né cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire. La lezione che ho imparato di più? Una sola, semplice: ovvero, capiamo qual è l’importanza della vita, delle cose per le quali vale davvero battersi/amare, solo quando ci accorgiamo che stiamo per perderle. O le abbiamo già perse”».