Un drappo è apparso al Marulla durante il match dei Lupi contro la squadra ligure in uno dei settori caldi del tifo

È stato appeso in Curva Nord, il settore che frequentava, lo striscione “Verità per Ilaria“, in riferimento alla morte di Ilaria Mirabelli.

Si tratta della 38enne tragicamente deceduta il 25 agosto scorso ad Aprigliano, in un tratto di strada della Statale 108 bis, al confine con Lorica.

La 38enne ragazza cosentina quella domenica era in compagnia del fidanzato Mario Molinari, indagato dai pubblici ministeri Donatella Donato e Mariangela Farro per il reato di omicidio stradale solo dopo la querela presentata dalla famiglia di Ilaria Mirabelli.