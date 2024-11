Il primo cittadino: «Celebre il suo 'scudetto degli onesti' dopo il ripescaggio in Serie A. Lo ricorderemo martedì martedì in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Massimo Palanca»

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in una nota, ha espresso «il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone, figura storica e indimenticabile nell'ambito calcistico nazionale e nel cuore di tutti gli appassionati del Catanzaro».

«Mazzone, ex allenatore del Catanzaro durante il periodo in cui la squadra calcistica raggiunse l'apice della Serie A - ha affermato Fiorita - se ne è andato oggi lasciandoci un vuoto incolmabile. La sua leadership e la sua dedizione hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più emozionanti nella storia del calcio italiano e catanzarese. La passione ed il legame con la città sono rimasti impressi nella memoria di tutti noi. Ricorderemo sempre le sue parole ispiratrici e il celebre 'scudetto degli onesti' dopo la retrocessione in Serie B e il ripescaggio in A nel 1980: un 'titolo' che ha incarnato il suo approccio etico e leale al calcio che tutti ricordano in Italia».

«Per onorare la sua eredità e il suo contributo straordinario, martedì prossimo, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Massimo Palanca - ha concluso il primo cittadino - il Consiglio comunale osserverà un minuto di silenzio. Al contempo, lo stesso gesto verrà compiuto anche per onorare la memoria di Francesco Scorsa, un altro protagonista della gloriosa storia giallorossa che oggi ci ha lasciati e che vogliamo ricordare per il suo contributo e la passione dimostrata per i nostri colori».