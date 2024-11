Il decesso all'età di 80 anni, dove si era stabilito in pianta stabile con la famiglia. Ex calciatore, aveva intrapreso la carriera di allenatore nel 1974. Nella stagione 1983-84 aveva conquistato la promozione in C1 con la Reggina

L’Us Catanzaro esprime profondo cordoglio per la morte di Claudio Tobia, tecnico che portò le Aquile in serie B nella stagione 1986/87. La società, con in testa il presidente Floriano Noto, si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

Il tecnico è morto a Terni nella notte all’età di 80 anni. Nato a Pescara nel 1943, Tobia era cresciuto calcisticamente proprio con il club abruzzese, dove aveva esordito in Serie C nella stagione 1962-63. Da giocatore aveva poi vestito le maglie di Chieti, Nocerina, L’Aquila, Nardò e Palmese.

Chiusa la carriera agonistica, nel 1974 Tobia aveva intrapreso la carriera di allenatore. Nel 1983-84 conquistò la promozione in serie C1 con la Reggina, poi fu a Barletta, quindi nella stagione 1986-87 condusse il Catanzaro in Serie B. Dopo una breve parentesi alla Salernitana, nel 1988 fu chiamato dalla Ternana e a Terni si era trasferito in pianta stabile con la famiglia.