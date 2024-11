Nel week-end la seconda tappa del torneo che si chiuderà a Santa Severa a settembre. Attese più di 10 mila persone

Week-end tutto da vivere a Catanzaro Lido. Spiaggia e mare del capoluogo faranno da cornice alla seconda tappa del campionato italiano moto d’acqua.

Due i “bolidi” in scena. Nove le categorie divise in classi e discipline diverse a seconda delle modifiche apportate alla moto e al motore. I piloti, saranno chiamati a misurarsi in due manches la prima sabato e la seconda domenica. Venerdì, invece, spazio alle prove e alle verifiche.

Tecnica e spettacolo. Circuiti Sky e Runabout le competizioni più attese. FreeStyle ed Endurance quelle più spettacolari. In un evento che a Venezia un mese fa ha radunato più di 10mila persone. Alberto Monti, Mattia Fracasso e Angelo Bertozzi gli uomini da battere.

Il tour. Dopo Catanzaro la carovana delle moto d’acqua si sposterà a Brindisi, Porto Torres, Milano. Chiusura del torneo a Santa Severa a fine settembre.