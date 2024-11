Il pilota spagnolo conquista il successo sul circuito portoghese. Nel finale caduta anche per Vinales, che abbondona la gara quando era secondo

Jorge Martin (Ducati) vince sul circuito portoghese di Portimao davanti a Enea Bastianini e Pedro Acosta. Una gara che ha vissuto momenti intensi nella fase finale con l'incidente tra Bagnaia e Marquez e la caduta di Vinales quando era secondo in classifica.

È Enea Bastianini a partire dalla pole, seguito dall'Aprilia di Maverich Vinales e la Ducati Pramac di Jorge Martin. Il pilota spagnolo parte fortissimo è conquista subito la testa della gara, davanti a Vinales e Bastiani, con il campione in carica Pecco Bagnaia che conferma la quarta posizione. Posizioni cristallizzate fino al 20esimo giorno, quando Acosta passa Bagnaia e sale al quarto posto. Due giri più tardi durante un duello per il quinto posto, Marc Marquez e Pecco Bagnaia si toccano e cadono dopo essersi incrociati in traiettoria.

I colpi di scena nel finale di gara non sono finiti, con Vinales che cade quando è secondo dietro Martin. Sul circuito portoghese di Portimao a tagliare per primo il traguardo Martin, seguito da Bastianini e Acosta.