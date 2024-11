Si torna in pista alla conquista dello scettro mondiale della Motogp. Una settimana dopo la partenza del mondiale di Formula Uno, nel fine settimana sul circuito di Lusail in Qatar ci sarà il semaforo verde per il motomondiale, che prenderà il via per la nuova stagione. Una stagione che si concluderà nel weekend del 15 e 17 novembre con il Gp di Valencia in Spagna.

Tra i favoriti per il titolo di campione nella classe regina c'è il il bicampione del mondo, l'italiano Francesco Pecco Bagnaia che ieri ha rinnovato per altri due anni, fino a tutto il 2026, con la Ducati nella convinzione di poter prolungare così il suo dominio.

«Sono contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni - afferma il pilota piemontese -. Vestire questi colori è un onore per me. Sono felicissimo e pronto a scendere in pista tra qualche giorno in Qatar per la prima gara dell'anno». Un prolungamento tra Pecco Bagnaia e la Ducati era atteso nell'ambiente della Motogp, un rapporto basato su risultati e rispetto, e i numeri brillanti negli ultimi test hanno solo confermato le rispettive certezze. Sulla pista di Lusail, Bagnaia ha segnato il nuovo record, non ufficiale, portato per la prima volta sotto il muro dell'1'51'', e fatto capire a tutti che sarà ancora lui il pilota da battere in pista.