Una doppietta nel Paese del Sol Levante e una classifica mondiale che torna a sorridere. È un weekend da incorniciare per l'iridato della Ducati Pecco Bagnaia, che dopo la vittoria nella Sprint, conquista il successo anche nella gara dopo una battaglia con il rivale spagnolo Jorge Martin.

Il pilota del team di Borgo Panigale domina l'appuntamento sulla pista di Motegi sin dalla partenza, dietro di lui sul traguardo Jorge Martin (Ducati Pramac) e l'altro pilota spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini). Ai piedi del podio l'altro italiano Enea Bastianini (Ducati) che non riesce a superare l'ex campione del mondo. Quinto Franco Morbidelli (Ducati) che precede Brad Binder (Ktm), settimo posto di Marco Bezzecchi (Ducati) e ottavo l'altro pilota italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Sette Ducati nelle prime otto posizioni frutto di un domino assoluto per la casa bolognese. Nono Aleix Espargaro (Aprilia) e decimo di Jack Miller (Ktm).

La classifica

Un weekend importante per Bagnaia che accorcia in classifica generale sul rivale spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Ducati Pramac guida con 392 punti, secondo Bagnaia 382 punti, terzo Bastianini 313 punti, quarto Marquez 311, quinto Binder 183. A quattro gare dal termine (Philip Island, Buriram, Sepang e Valencia) il discorso per il titolo mondiale è ancora tutto aperto... non resta che aspettare e godersi lo spettacolo!