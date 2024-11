Bagnaia, weekend da incorniciare in Austria! Vince la gara lunga del Gp sul circuito del Red Bull Ring, dopo la vittoria di ieri nella gara Sprint, e torna in vetta alla classifica del Mondiale. Un doppio successo importante per il pilota della Ducati ufficiale che così supera il rivale Jorge Martin che chiude al secondo posto.

Il pilota spagnolo ha provato a contenere la foga e il ritmo del campione del mondo, ma nulla ha potuto contro lo strapotere della Ducati ufficiale. Sul gradino più basso del podio è arrivato il compagno di scuderia Enea Bastianini. Al quarto posto Marc Marquez, dopo il contatto con Morbidelli al via e l'uscita fuori pista, frutto di una grande rimonta. Ora Bagnaia guida la classifica piloti del Mondiale con 5 punti di vantaggio sul rivale Jorge Martin.