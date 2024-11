Pecco Bagnaia è campione del mondo 2023. A decretare l’assegnazione del titolo la caduta del pilota spagnolo. Con Martin fuori gara per Bagnaia è matematica la conquista anche senza ottenere punti. Il pilota con la Ducati rossa con il numero 1 sulla scocca si lascia sfidare dopo la caduta di Martin, ma alla fine trova il ritmo per vincere la gara. Sul podio Di Giannantonio e Zarko terzo.

Si tratta del settantacinquesimo titolo della storia frutto di una stagione “quasi” perfetta per il pilota della Rossa di Borgo Panigale. Una festa iniziata già al sesto giro che dal circuito spagnolo si è spostata nel rione bolognese dove è esplosa la festa Ducati

La gara

Allo spegnimento dei semafori parte bene Pecco Bagnaia, con Jorge Martin recupera subito quattro posizioni per riportarsi dietro lo sfidante per il titolo. Il pilota spagnolo al secondo giro arriva lungo e tocca Bagnaia che resta in pista. Per il pilota della Pramac il rientro nelle retrovie all’ottavo posto. La stagione si decide al sesto giro con Martin che entra deciso su Marquez, finendo nella ghiaia insieme al pilota della Honda. Alla fine il campione della Ducati taglia il traguardo per primo conquistando la vittoria nell'ultimo Gp della stagione.