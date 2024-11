Pecco Bagnaia si riscatta nel Gran Premio di Catalunya. Il due volte campione del mondo italiano vince il sesto atto stagionale sulla pista spagnola davanti a Jorge Martin e Marc Marquez. Quarto Aleix Espargaro.

Un capolavoro per il pilota della Ducati che vince in rimonta sugli avversari più attori, i principali protagonisti di questo inizio di stagione. Il pilota della casa di Borgo Panigale parte bene e va in testa, poi subisce il sorpasso prima di Acosta e poi di Martin. Martin da ritmo alla gara, ma nel finale cala, con il campione del mondo che cambia marcia, passa il rivale e conquista la vittoria scaccia crisi.