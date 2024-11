Terzo Marquez che chiude la tripletta Ducati sul podio. La casa di Borgo Panigale conquista matematicamente il titolo costruttori. A sei gare dal termine tutto aperto per quello piloti

Enea "la Bestia" Bastianini vince la gara di MotoGp a Misano. E lo fa nella maniera più spettacolare con un sorpasso vincente a all'ultimo giro su Jorge Martin, a completare il podio lo spagnolo Marc Marquez. Uscito dalla gara al terzo giro il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia per una caduta quando era in terza posizione.

A Misano è andato in scena un grande spettacolo con un finale di gara thrilling: Bastianini ha conquistato il successo su Martin quando mancavano poche curve all'arrivo, con un sorpasso al limite della regolarità. Infuriato lo spagnolo dopo la bandiera a scacchi, convinto di aver subito un torto.

Centesimo successo per la casa di Borgo Panigale in MotoGp che conquista così vince matematicamente il titolo costruttori 2024. Nel mondiale piloti con il Circus che guarda verso Oriente, prossimi appuntamenti in Indonesia e Giappone, Martin comanda con 24 punti su Bagnaia, 59 su Bastianini e 60 su Marquez. A sei appuntamenti dal termine tutto ancora è aperto e lo spettacolo è assicurato.