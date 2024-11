Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Australia davanti al connazionale Jorge Martin, che ha ritrovato un leggero vantaggio nel campionato del mondo MotoGP sull'italiano Pecco Bagnaia, giunto terzo al traguardo.

Marquez (Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del mondo che ha vinto il suo terzo Gran Premio dell'anno, dimostrando il suo ritorno ai vertici della classifica, anche se per quest'anno non ha poche possibilità di vincere il campionato.

Martin allunga su Bagnaia nella corsa per il titolo

Grazie al successo di ieri nella gara Sprint e al secondo posto oggi nel gran premio d'Australia Jorge Martin ha rafforzato il suo vantaggio in classifica su Pecco Bagnaia, portandolo a 20 punti nella corsa per il titolo mondiale. Terzo posto per Marc Marquez che ha ora 79 punti di svantaggio rispetto a Martin nella classifica iridata. A tre gare dal termine resta tutto aperto nella sfida tra il campione del mondo in carica il rivale spagnolo. Per la lotta per il titolo saranno decisivi il Gp di Thailandia nel prossimo weekend, il Gp di Malesia (1-3 novembre) e il Gp della Comunità Valenciana (15-17 novembre).