Una sfida spettacolare sul circuito di Jerez de la Frontera con il pilota della Ducati che accorcia in classifica approfittando della caduta di Martin

Finalmente "Pecco" Bagnaia! Il campione del mondo in carica della Ducati vince un duello con Marc Marquez sul circuito di Jerez de la Frontera. Una vittoria (la seconda stagionale) di carattere e freddezza per il pilota della scuderia di Borgo Panigale che accorcia nella classifica piloti ai danni di Jorge Martin (Ducati). Dietro a Bagnaia e Marquez, il compagno di squadra Marco Bezzecchi (Ducati)

La classifica

Ora i punti di distacco sono diciassette dal pilota spagnolo, con la classifica che si è accorciata in testa. Martin guida la classifica, che guida con 92 punti contro i 75 del campione in carica. Al terzo posto Enea Bastianini (Ducati), a -22 da Martin, che precede di un punto Acosta (Ktm). Quarto Vinales (Aprilia), poi Marquez (Ducati), adesso a -32 dalla cima, un punto davanti a Brad Binder (Ktm). Un mondiale che è solo all'alba di una stagione alla quale mancano ancora 17 gran premi, che di certo non faranno mancare spettacolo ed emozioni.