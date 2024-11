Il campione del mondo resta in testa fino a pochi giri dalla fine, quando il pilota Gresini lo infila e firma la prima vittoria in MotoGP. Lo spagnolo chiude decimo, sul podio anche Marini

Il mondiale piloti si deciderà sul circuito di Valencia nel prossimo weekend. A decretarlo la gara in Qatar con Pecco Bagnaia che conquista il secondo posto, dietro a Di Giannantonio, e aumenta il vantaggio sul suo rivale Jorge Martin giunto solo decimo. A vincere la penultima gara della stagione Fabio Giannantonio, ancora senza moto per il 2024, ottiene il suo primo successo in Motogp, restando in scia a Bagnaia per tutta la gara, prima di infilarlo a 4 giri dalla fine. A completare il podio tutto italiano Luca Marini, che ha avuto la meglio su Maverick Vinales, quinto Brad Binder e sesto Alex Marquez.

La gara

Parte forte e resta in testa, per 18 dei 22 giri previsti, Pecco Bagnaia portandosi dietro in scia Fabio Di Giannantonio, mentre il suo rivale per il titolo lotta nelle retrovie per una evidente crisi di gomme dopo una partenza che fa intravvedere le sue difficoltà. Il campione del mondo in carica fa gara di testa, senza staccarsi Di Giannantonio dal codone.

Di Giannantonio riesce nel sorpasso a quattro giri dal termine, con Bagnaia che nel giro dopo rischia di uscire di gara, dopo il tentativo di sorpasso per tornare in testa alla gara. Il pilota della Ducati finisce nell'asfalto della via di fuga e per sua fortuna ha un margine ampio su Marini. Finisce così con la vittoria di Di Giannantonio, il secondo posto di Bagnaia ed il terzo di Marini per un podio completamente azzurro. Solo decimo Martin, che ora deve recuperare 21 punti in classifica. A Valencia l'ultimo atto della stagione con Pecco Bagnaia che ha un vero e proprio match point!