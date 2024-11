Il pilota spagnolo vince sul circuito di Misano davanti al campione del mondo in carica. Sbaglia la scelta e perde punti in classifica il leader del Team Pramac

Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino. Per l'ex campione iridato è il secondo successo consecutivo dopo la vittoria di Aragon con una gara convincente, nonostante le condizioni della pista per alcuni giri segnata dalla pioggia.

Sul circuito di Misano dietro il pilota spagnolo arriva Pecco Bagnaia, rimasto in testa fino all'arrivo della pioggia, che ha preceduto sul traguardo il compagno di scuderia Enea Bastianini. Quarto Binder che ha chiuso davanti a Bezzecchi, Alex Marquez e Miller.

Gara disastrosa per Jorge Martin che ha cercato una una strategia rischiosa rientrando ai box dopo le prime gocce di pioggia. Una mossa che non dato i suoi frutti con il pilota che guida la classifica generale costretto a chiudere al quindicesimo posto. Resta in testa ma con soli 7 punti su Pecco Bagnaia.